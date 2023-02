"C'est comme avec ma copine" : Neymar confirme les frictions dans le vestiaire du PSG

Il y a bel et bien eu une explication dans le vestiaire du PSG. Comme révélé par L'Équipe, le ton est monté entre Luis Campos, Neymar et Marquinhos, dans les travées du Louis-II, samedi 11 février, lors de la défaite indigente du club parisien contre Monaco (3-1). Contrarié par le "manque d'agressivité" de ses joueurs, déplorant des attitudes "presque indignes", le conseiller sportif leur a passé un savon. Une colère noire que le numéro 10 et son capitaine n'ont pas apprécié, au point de s'opposer, en portugais, à leur dirigeant. Un échange musclé que "Ney" a lui-même confirmé devant la presse, lundi 13 février, à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (à 21h, en live commenté sur TF1info).

"Oui, il y a eu une petite discussion, un petit échange", a reconnu l'attaquant auriverde. "Nous n'étions pas d'accord, mais cela arrive. Ça nous arrive tous les jours. Même avec ma copine, on se dispute parfois et on continue ensemble. Les discussions font partie du football. Le football, ce n'est pas que l'amour, ce n'est pas que l'amitié. Il y a le respect des deux côtés, mais des fois vous n'êtes pas d'accord et il y a des discussions pour améliorer notre environnement et nous améliorer en match."