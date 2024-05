PSG-Dortmund : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale retour de Ligue des champions ?

Le PSG est condamné à gagner pour voir la finale de la Ligue des champions à Wembley, le 1ᵉʳ juin prochain. Battus à Dortmund (1-0) en demi-finale aller, les partenaires de Vitinha tenteront de se qualifier devant le public du Parc des Princes. Une demi-finale retour à suivre, mardi 7 mai, en direct à la télévision sur Canal+ et RMC Sport 1, ainsi qu'en live commenté sur TF1info à partir de 21h.

Tout n'est pas encore perdu pour le PSG. Tombé à Dortmund (1-0), mercredi 1ᵉʳ mai, en demi-finale aller de la Ligue des champions, après avoir frôlé à la fois l'égalisation et le but du break du Borussia, le club de la capitale va devoir tout renverser, mardi 7 mai, lors du match retour au Parc des Princes. Condition sine qua non pour que la bande de Kylian Mbappé se qualifie pour la finale à Wembley.

"À Paris, on sera très forts et on n'a rien à perdre", a promis l'entraîneur parisien Luis Enrique. "On va aller chercher cette finale." "Rien n'est fini", a abondé son capitaine Marquinhos.

"C'est un peu la même situation" qu'après la défaite concédée face au Barça en quart de finale aller (2-3 à Paris avant la victoire 4-1 à Montjuïc), "il faut travailler toute la semaine (Paris ne jouant pas ce week-end en Ligue 1, ndlr) avec cette mentalité de remonter le résultat." "On connaît notre force au Parc, le public va être brûlant, (...) tout est ouvert", a-t-il lancé pour haranguer ses troupes.

La demi-finale retour PSG-Dortmund, dont le coup d'envoi sera donné mardi à 21h sur Canal+ et RMC Sport 1, est à suivre en live commenté sur TF1info.