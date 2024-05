Après la défaite à Dortmund, que doit revoir le PSG pour renverser le Borussia ?

Malmené dans la Ruhr, où le Borussia Dortmund a pris l'ascendant (1-0) à l'issue de la première manche, le PSG se retrouve désormais au pied du mur. Le club de la capitale, tombé en panne d'efficacité, va devoir forcer son destin devant son public du Parc des Princes, mardi 7 mai, lors de la demi-finale retour.

Le PSG est resté au pied du "Mur jaune". Débarqué au Signal Iduna Park dans la peau du favori, enivré par sa remontée magique face au Barça (2-3, 1-4) à Montjuïc, le club de la capitale a calé en s'inclinant contre le Borussia (1-0), mercredi 1ᵉʳ mai, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Un résultat, logique, bien que Paris aurait pu repartir de Dortmund avec le 1-1, comme en poules, qui condamne l'équipe de Luis Enrique à renverser de nouveau la situation au match retour, le 7 mai (à 21h, en live commenté sur TF1info), au Parc des Princes.

"Il n'y a rien qui est fini, tout est ouvert", a rassuré devant la presse Marquinhos. Néanmoins, pour ne pas tirer un trait sur leur rêve de soulever "la Coupe aux grandes oreilles" à Wembley, le 1ᵉʳ juin, les champions de France vont devoir revoir dans les grandes largeurs leur copie allemande. "Si on améliore des détails, on peut passer", a d'ailleurs expliqué l'expérimenté capitaine parisien aux 440 matchs.

À commencer par convertir les occasions qui se présentent à eux. Une inefficacité parisienne symbolisée par le double poteau de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi dans la même minute (52e), les 9e et 10e montants touchés par le PSG cette saison sur la scène européenne, les deux têtes ratées par Fabian Ruiz ou la frappe envolée d'Ousmane Dembélé (81e), pourtant esseulé au point de penalty. "On a manqué de chance pour marquer", a estimé leur coach Luis Enrique.

On a eu des occasions claires qu'on ne peut pas rater Marquinhos, capitaine et défenseur du PSG

Tombé sans faire trembler les filets, pour la première fois de la saison, le club de la capitale s'est avéré soit trop imprécis, soit trop peu créatif pour bouger le bloc allemand. "On a eu des occasions claires qu'on ne peut pas rater", a ainsi regretté "Marqui" au micro de Canal+. "À la maison, il faudra vraiment qu'on concrétise ce genre d'occasions."

D'autant que, pour voir Wembley le mois prochain, le PSG devra l'emporter par au moins deux buts d'écart (2-0, 3-1...) lors du retour au Parc des Princes. Heureusement, il est dans son habitude d'offrir une pluie de buts à ses supporters.

Pas assez tueurs dans le dernier geste, les Parisiens ont aussi manqué de sérénité, et parfois de maîtrise. "On ne peut pas prendre ce but", a déploré Marquinhos, au sujet du but de Niclas Füllkrug (36e), servi par Nico Schlotterbeck qui, sur une passe, a transpercé le milieu et la défense parisienne. "L'équipe était un peu désorganisée, il faut faire attention", a mis en garde le défenseur brésilien, qui a sauvé les siens du K.-O. d'un tacle rageur devant Julian Brandt (84e).

Autant de détails que Luis Enrique va devoir régler durant la semaine à venir, le PSG étant dispensé de Ligue 1 ce week-end. "Il faut travailler avec cette mentalité de remonter le résultat", a martelé son capitaine, conscient qu'il faudra répéter les efforts pour vivre une nuit magique.

Ce que la bande de Vitinha n'a pas su faire en Allemagne. Malgré plus de 57% de possession et 150 passes de plus que les "Noir et Jaune", les Parisiens ont couvert moins de terrain (110,1 km contre 120km, soit près de 10 km). Peut-être devront-ils se faire plus violence au match retour. "On sait qu'on peut faire beaucoup mieux", a lancé Marquinhos. Ils ont en tout cas l'air d'être prêts à "tout donner".