PSG-Dortmund : Ousmane Dembélé, enfin droit au but ?

Mais, en Catalogne, tout ne se passe pas comme il l'aurait espéré. Sur cette terre de football qui a glorifié Lionel Messi, celui qui a - déjà - été recruté pour faire oublier Neymar stagne, peinant à assumer le nouveau statut qui accompagne son transfert. Bien en deçà des attentes placées en lui, il erre au Camp Nou, plombé par de nombreuses blessures. Une quinzaine au total, en l'espace de six saisons. Sur cette période, s'il soulève trois titres de champion d'Espagne (2018, 2019 et 2023), il ne dispute que 185 des 304 matchs joués (60%) par le Barça, avec un bilan de 40 buts et 43 passes décisives. Décevant pour un tel talent.

Une finition défaillante qui n'impacte pas que sa carrière en club. En sélection aussi, il affiche un ratio famélique de 4 buts et 3 passes décisives en 39 capes, comme s'il se figeait lorsqu'il a l'opportunité de concrétiser. Et le mal semble encore plus profond avec l'équipe de France. Bien qu'ambidextre, singularité qui lui permet de tirer des deux pieds avec la même adresse, le partenaire et ami de Kylian Mbappé n'a plus fait trembler les filets depuis plus de deux ans, le 2 juin 2021, en amical contre le pays de Galles (3-0). "Problématique ? Il a effectivement cette capacité à faire des différences. La finition, ce n'est pas une question d'âge, ce serait un plus", a commenté le sélectionneur Didier Deschamps, à l'occasion de la rentrée des Bleus en septembre. "Pouvoir associer une meilleure efficacité mettrait encore plus en valeur ce qu'il fait de bien."