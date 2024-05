EN DIRECT - PSG-Dortmund : pour voir la finale à Wembley, Paris va devoir tout renverser

Battu à Dortmund (1-0), en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG va devoir forcer son destin, mardi 7 mai, pour continuer à rêver. Poussé par un Parc des Princes des grands soirs, le club de la capitale va devoir l'emporter par au moins deux buts d'écart face au Borussia. Une demi-finale retour de C1 à suivre à partir de 21h dans notre live commenté ci-dessous.

Rééditer l'exploit de Montjuïc, c'est la mission que doit relever le PSG. Trois semaines après sa remontée magique à Barcelone (1-4, après avoir perdu 2-3 à Paris), le club de la capitale est contraint de renverser à nouveau la situation contre le Borussia, mardi 7 mai (à 21h, en live commenté sur TF1info), après le revers à Dortmund (1-0) en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Pour rejoindre Wembley et la finale, le 1ᵉʳ juin prochain, les partenaires de Marquinhos vont devoir remonter leur déficit en marquant au moins un but pour disputer la prolongation, ou l'emporter d'au moins deux buts d'écart (2-0, 3-1...) pour se qualifier directement pour leur première finale depuis 2020, à l'époque perdue face au Bayern Munich (1-0).

Bien évidemment, tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé, qui vivra son dernier match de C1 à Paris avec le PSG. En-dedans à Dortmund, il est attendu tant par les supporters que son entraîneur et lui-même. "Je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale", a-t-il annoncé à quelques médias, le week-end dernier, se disant "serein" et "confiant", en marge d'un évènement de son association "Inspired by KM" sur les Champs-Élysées.

Pour leur première demi-finale européenne depuis 29 ans devant un Parc des Princes plein à craquer - match délocalisé à Lisbonne en 2020 et huis clos en 2021 à cause du Covid-19 -, les hommes de Luis Enrique vont pouvoir compter sur le soutien de leurs 45.000 supporters. "Soyons tous acteurs et emmenons notre club vers de nouveaux sommets !", a lancé le Collectif Ultras Paris (CUP), le principal groupe de fans parisiens. "Chaque détail a son importance", a prévenu le président Nasser Al-Khelaïfi, à la veille de ce rendez-vous capital, soulignant "l'importance" de ce "12ᵉ homme".

A VENIR Demi-finales - Ligue des champions Le 7 mai 2024 , Parc des Princes, à Paris PSG Borussia Dortmund 0 - 0

Suivez la demi-finale retour entre le PSG et le Borussia Dortmund ci-dessus dans notre live commenté.