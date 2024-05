"On va se qualifier pour la finale" : le présage de Kylian Mbappé avant PSG-Dortmund

En marge d'un événement sur les Champs-Élysées, à deux jours de la demi-finale retour de Ligue des champions, Kylian Mbappé a affiché sa détermination. Alors que le PSG doit remonter un déficit d'un but à domicile, après sa défaite à l'aller face au Borussia Dortmund (1-0), la star parisienne a dit être "sûre" que le club de la capitale "va se qualifier pour la finale".

"On est sûrs qu'on va remonter le score." À deux jours de la réception de Dortmund, mardi 7 mai (à 21h, en live commenté sur TF1info), en demi-finale retour de la Ligue des champions, Kylian Mbappé l'a promis : le PSG, battu 1-0 en Allemagne, "va se qualifier pour la finale".

"Si le match de mardi va bien se passer ? Je pense, je pense. Je suis déjà en préparation", a affirmé dimanche, à quelques médias dont l'AFP, le capitaine de l'équipe de France, dans le cadre de l'événement "Victory Mode", coorganisé par son équipementier Nike et sa fondation "Inspired By KM", en présence de 2000 enfants sur les Champs-Élysées. "J'ai eu souvent le même avertissement de la part des enfants. J'ai entendu beaucoup des 'Il faut gagner !' Et ils ont raison, il faut gagner", a-t-il lancé, expliquant que "venir ici" à cet événement l'aidait à se "préparer".

La pression, on en est conscients, mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants Kylian Mbappé

"Il y a le joueur et l'homme. L'homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur à se préparer d'assister à un événement comme ça", a indiqué le natif de Bondy, qui a emmagasiné les ondes positives au plus près des enfants. "En tout cas, une journée comme ça sert à l'épanouissement de l'homme que je suis. Et c'est sûr que je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale" à Wembley, le 1ᵉʳ juin prochain.

"C'est normal (d'avoir de la pression) parce qu'il y a une place en finale de Ligue des champions, ce qui n'est pas négligeable. D'autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition", a souligné Kylian Mbappé, en référence aux désillusions parisiennes des saisons passées. "La pression, on en est conscients mais le groupe est extrêmement serein. On est confiants."