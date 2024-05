"Si j'avais le droit, j'enlèverais tous les sièges du Parc des Princes", lance le président du PSG avant Dortmund

Tombé à Dortmund (1-0), en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG doit à nouveau tout renverser, mardi 7 mai, pour rejoindre la finale. Pour aider les joueurs à atteindre leur objectif, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a insisté sur "l'importance de l'ambiance" au Parc des Princes.

Nasser Al-Khelaïfi en parle comme "le match le plus important" en 13 ans de présidence du PSG. Battu à Dortmund (1-0), en demi-finale aller de la Ligue des champions, Paris va devoir remonter le déficit en s'imposant par au moins deux buts d'écart (2-0, 3-1...) pour participer à la finale à Wembley, le 1ᵉʳ juin prochain. "Les joueurs sont concentrés, confiants, mais pas trop" avant le match retour face au Borussia, mardi 7 mai (à 21h, en live commenté sur TF1info), a affirmé le président des champions de France.

"Trop confiants, ce n'est pas bon", a-t-il devant la presse, en marge du dernier entraînement au Campus PSG à Poissy, dans les Yvelines. "C'est une demi-finale de Ligue des champions, c'est impossible d'être trop confiant."

Pour renverser le score de l'aller, Luis Enrique et ses hommes ont, dès le coup de sifflet final à Dortmund, insisté "l'importance" de leur public. Un "12ᵉ homme" sur lequel compte plus que jamais Nasser Al-Khelaïfi, alors que le PSG, privé de ses supporters en 2020 et 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, va disputer sa première demi-finale européenne à domicile dans un stade plein depuis 1995.

Chaque détail a son importance Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG

"Si j'avais le droit, j'enlèverais tous les sièges du Parc des Princes demain", pour que le public soit debout, a souri le dirigeant qatari, prévenant que dans "une demi-finale de Ligue des champions, chaque détail a son importance". "Demain, nous représentons le PSG, Paris, mais aussi la France et tous nos supporters partout dans le monde."

Si l'idée est irréalisable, le capitaine parisien Marquinhos a lui confié ne pas douter de l'ambiance de l'enceinte de la porte Saint-Cloud. "C'est pour ça qu'on est confiants. Ils peuvent changer un match avec leur énergie", a-t-il dit. "On a la garantie absolue que les supporters seront avec nous", a abondé son entraîneur Luis Enrique. "Surtout quand ça va moins bien. On l'a vu à Dortmund, c'était magnifique." D'ailleurs, ne dit-on pas que l'union fait la force ?