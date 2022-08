Ligue 1 : le PSG brille d'entrée, Lionel Messi ovationné par les supporters de Clermont

Le petit Argentin s’est fait remarquer pour cette reprise du championnat de France avec une passe décisive pour Neymar, et son second but, qui pourrait déjà figurer parmi les meilleurs buts de Ligue 1 de la saison. Lancé dans le dos de la défense clermontoise, Lionel Messi est parfaitement servi par son coéquipier en club et en sélection, Leandro Paredes. L’enchaînement est somptueux de la part du génie argentin : contrôle de la poitrine dos au but et un retourné acrobatique qui passe au-dessus de Mory Diaw, portier de Clermont … formé au Paris Saint-Germain de 2009 à 2015. Un geste de toute beauté, "apprécié" par Christophe Galtier, et qui a valu à Lionel Messi d’être ovationné par les supporters parisiens et clermontois présents en tribunes samedi soir.