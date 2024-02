"C'est fini pour nous" : le PSG annonce vouloir quitter le Parc des Princes

Confronté à l'inflexibilité de la mairie de Paris, au sujet de la vente du Parc des Princes, le PSG s'est résolu à quitter l'enceinte de la porte de Saint-Cloud. Le président Nasser Al-Khelaïfi a confirmé, jeudi 8 février, après le comité exécutif de l'UEFA, que le club de la capitale allait chercher un autre stade. "C'est fini maintenant", a-t-il tonné.

Cette fois-ci, le PSG en a assez. Deux jours après que le Conseil de Paris, présidé par la maire Anne Hidalgo, a réaffirmé "l'appartenance du Parc des Princes au patrimoine de la ville", refusant toute vente du stade, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé, jeudi 8 février, après le Comité exécutif de l'UEFA, le déménagement du club de la capitale.

"C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant. On veut bouger du Parc", a affirmé à plusieurs médias, dont L'Équipe et RMC Sport, le président des champions de France en titre.

Le PSG cherche un nouveau stade

Une annonce fracassante qui marque une nouvelle étape dans le conflit, par médias interposés, entre la mairie de Paris et le PSG au sujet de la vente de l'enceinte sportive de la porte de Saint-Cloud, que Qatar Sports Investments (QSI), le propriétaire du club, convoite dans une logique d'expansion. Engagé jusqu'à fin 2043 dans un bail emphytéotique de 30 ans avec la mairie, le PSG considère l'acquisition du stade indispensable pour achever son projet d'agrandissement à 60.000 places, contre environ 48.000 actuellement.

Face à l'intransigeance des pouvoirs publics parisiens, le club de la capitale a envisagé plusieurs pistes, parmi lesquelles un rachat du Stade de France, option qui n'a finalement pas été suivie. Désormais, le PSG étudie la construction d'un autre stade en région parisienne. Selon plusieurs médias, un rendez-vous d'urgence doit avoir lieu en interne dans la journée pour avancer sur cette hypothèse. Tous les travaux de développement du Parc des Princes vont être stoppés.