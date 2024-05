"Rien n'est fini" : défait à Dortmund, le PSG promet l'enfer au Borussia au Parc des Princes

Malgré sa défaite sur la pelouse de Dortmund (1-0), mercredi 1ᵉʳ mai, en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG est toujours en vie. Les coéquipiers de Marquinhos croient encore en leurs chances de se qualifier pour la finale, avant le match retour au Parc des Princes, mardi 7 mai.

"Mi-temps. Ici c'est Paris." À peine le coup de sifflet final a-t-il retenti, au Signal Iduna Park, que Kylian Mbappé a déjà donné rendez-vous au Borussia. Tombés à Dortmund (1-0), mercredi 1ᵉʳ mai, en demi-finale aller de la Ligue des champions, les Parisiens ne se sont pas longtemps apitoyés sur leur sort. La déception vite évacuée, le PSG s'est tourné vers le match retour au Parc des Princes, mardi 7 mai (à 21h, en live commenté sur TF1info).

Pour rallier la deuxième finale de son histoire, le 1ᵉʳ juin, à Wembley, le club de la capitale est condamné à gagner par au moins deux buts d'écart (2-0, 3-1...). "C'est un peu la même situation" qu'après la défaite face au Barça en quart de finale aller (2-3 à Paris, avant la victoire 4-1 à Montjuïc), a souligné le capitaine Marquinhos. "Il faut travailler toute la semaine (le PSG ne jouant pas ce week-end en Ligue 1, ndlr) avec cette mentalité de remonter le résultat."

"On connaît notre force au Parc, le public va être brûlant et il n'y a rien qui est fini, tout est ouvert", a lancé le joueur le plus capé de l'histoire du PSG (440 matchs) pour motiver ses troupes. "On sait qu'on peut le faire, on l'a déjà montré."

On va aller chercher cette finale. Luis Enrique, entraîneur du PSG

Une confiance qui s'est diffusée parmi ses partenaires. "À la maison, ce sera différent avec nos supporters dans notre stade. C'est sûr. On sera en pleine confiance, au match retour, ça va rentrer", a affirmé Achraf Hakimi au micro de Canal+. "On va tout donner au prochain match", a martelé Nuno Mendes. "Il reste encore 90 minutes. On va tout faire pour gagner, avec un maximum de motivation."

"Je suis sûr que ce sera la première fois que le Borussia va jouer le deuxième match à l'extérieur et pour nous ce sera la première fois qu'on jouera à la maison au match retour, ce sont des scenarii différents", a jugé l'entraîneur parisien Luis Enrique, pour qui le soutien du Parc des Princes va tout changer. "Il y avait 3000 supporters parisiens ce soir et il y en aura plus de 45.000 mardi au Parc des Princes, on va aller chercher cette finale, on n'a plus rien à perdre."