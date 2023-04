"Il était en colère" : la mère de Kylian Mbappé raconte les coulisses de la vidéo de réabonnement du PSG

"On nous a prévenus de la captation d'images, mais on ne savait pas à quoi cela servirait", a expliqué sa mère, Fayza Lamari, qui est revenue sur cet épisode lors de son passage dans l'émission "Sport, etc.", diffusée sur Public Sénat, samedi 15 avril. "Il était en colère. Il m'a appelée, comme il le fait souvent. Quand il décide de passer à l'action sur les réseaux sociaux, il prend quand même le temps d'appeler deux ou trois personnes. Je comprenais son désarroi, et en même temps, je lui ai dit : 'Ce n'est pas le moment de réagir. Laisse couler et il sera toujours temps de rétablir la vérité.' Ce à quoi il m'a répondu : 'Non, non je ne veux pas attendre. Je connais les conséquences et je vais les assumer.' C'était à chaud, avec son cœur, parce qu'il est entier."