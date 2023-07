"J'espère être rapidement à vos côtés", Sergio Rico remercie le PSG pour son message de soutien

Le 9 juillet dernier, cinq jours après sa sortie de l'unité de soins intensifs, la doublure de Gianluigi Donnarumma s'était déjà exprimé sur son compte Instagram. "Je me sens très chanceux", avait-il avoué, alors qu'il aurait échappé à la mort pour "un demi-centimètre", selon un rapport médical de l'hôpital Virgen del Rocio, auquel la chaine espagnole Telecinco a dit avoir eu accès. "Je continue ma convalescence, mon état s'améliore de jour en jour. Je veux remercier tous ceux qui me témoignent leur affection et leur soutien dans ces moments difficiles. J'espère être capable de vous revoir rapidement."