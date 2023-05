PSG : l'entourage de Sergio Rico donne de ses nouvelles après sa grave chute à cheval

L'inquiétude règne autour de Sergio Rico. Au lendemain du nul à Strasbourg (1-1), samedi 27 mai, qui a permis au PSG de valider son 11e titre de champion de France, à une journée du terme de la saison, la joie a laissé place à la peur. Le gardien espagnol, doublure de Gianluigi Donnarumma, a été victime d'un grave accident, dimanche 28 mai, lors d'une sortie familiale en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. L'international ibérique (1 sélection) participait au pèlerinage de la Pentecôte d'El Rocío, non loin de Séville, d'où il est originaire, lorsqu'il a été "percuté" par un cheval. Cet accident, confirmé par le club parisien, qui avait alors indiqué qu'il se trouvait dans "un état grave", a nécessité son transfert héliporté vers l'hôpital Virgen del Rocio.

"Sergio se rendait à la messe pontificale (...) quand il a subi un malheureux accident à cause d'une charrette à mules et d'un cheval emballé", a précisé You First, l'agence qui le représente. Selon la radio espagnole Cadena COPE, l'accident se serait produit entre 8 et 9h du matin. Le cheval que le gardien remplaçant montait serait devenu nerveux, après avoir croisé la calèche d'un peu trop près, le faisant tomber à terre. Dans sa chute, il aurait reçu au moins un coup de sabot à la tête, au niveau du visage ou de la gorge. Hospitalisé en urgence, il souffrait d'une hémorragie cérébrale provoquée par un traumatisme crânien. Il aurait été mis sous sédation, alors que Marca et Relevo parlent d'"intubation".