PSG : le gardien Sergio Rico espère revenir dans l'équipe "avant la fin de la saison"

Quatre mois seulement après son grave accident, Sergio Rico, le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, ne démord pas de son objectif. Il entend bien "revenir cette année pour être avec l’équipe avant la fin de la saison". Samedi 16 septembre, Sergio Rico s'est exprimé dans une interview accordée à la chaîne vidéo officielle du PSG. Et ce, un peu moins d'un mois après sa sortie de l'hôpital de Séville.

"Le 22 septembre prochain, j’aurai un nouveau test. On va voir si la récupération suit le bon rythme. J’espère que ce sera une bonne nouvelle et que le médecin me donnera un peu plus de liberté pour faire du sport ou quelque chose qui me préparera à revenir le plus vite possible avec l’équipe", annonce-t-il devant la caméra. L'interview a été réalisée juste après la visite du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, en Espagne. Et le n°16 du club parisien d'ajouter : "Ce que je veux, ce que je désire, mon but ultime, [c']est de revenir cette année pour être avec l’équipe avant la fin de la saison", martèle Sergio Rico.