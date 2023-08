"C'était difficile" : Lionel Messi revient sur son passage au PSG, qu'il "ne souhaitait pas" rejoindre

Lionel Messi n'a jamais vraiment semblé s'adapter au championnat français, pas plus qu'à la vie parisienne. À son arrivée outre-Atlantique, il avait déjà indiqué "ne pas avoir été heureux" pendant ses deux saisons au PSG. "Je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école", avait alors déclaré la star. Un bilan qu'il continue d'assumer aujourd'hui. "C'était difficile", a répété hier à ce sujet Lionel Messi.