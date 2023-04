"Maman sort d'un cancer" : Christophe Galtier furieux après la banderole insultante des Ultras niçois

Une colère froide et noire. Pour son retour à Nice, qu'il a coaché la saison passée, Christophe Galtier n'a pas été épargné, samedi 8 avril. Outre les sifflets et les insultes en tout genre à son encontre, qui ont accompagné la victoire du PSG (0-2), une banderole injurieuse, visant la mère de l'ancien entraîneur des "Aiglons", a été déployée dans les travées de l'Allianz Riviera. "Avant, après, la mama di Galtier...", pouvait-on lire sur ce message brandi et chanté par les Ultras niçois. Une banderole insultante, très rapidement retirée, que le manager parisien n'a pas digérée. Au coup de sifflet final, il est allé applaudir et saluer ironiquement, les deux pouces levés, la tribune Populaire Sud, en guise de réponse, provoquant quelques tensions.

"Je suis allé les remercier pour ce magnifique accueil...", a-t-il lâché, le ton moqueur, au micro de Canal+ après la rencontre. Plus touché qu'il n'y paraît, Christophe Galtier s'est entre-temps dirigé vers ses anciens joueurs pour parler avec eux. Dans le rond central, il a eu un bref échange avec Jean-Clair Todibo, qu'il a eu sous ses ordres l'an passé. "JC ! Tu as vu la banderole ?", a-t-il lancé. Ce à quoi le défenseur niçois a répondu, sans un regard et sans que cela puisse être audible. "Et si on te le faisait à toi ?", a alors répliqué le coach parisien, retenu par le conseiller sportif, Luis Campos, selon des images diffusées par Canal+.