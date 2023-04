Lionel Messi et le PSG, bientôt de l'histoire ancienne ?

Son entourage le dit "heureux" à Paris. Pourtant, Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG, se rapproche plus que jamais d'un départ à l'issue de la saison. Accueilli avec faste dans la capitale, à l'été 2021, où il avait pour mission d'offrir enfin au club parisien la tant convoitée Ligue des champions, le septuple Ballon d'Or se prépare à faire ses adieux dans l'anonymat, tant le désamour est palpable entre lui et les supporters franciliens. Déjà conspué l'an dernier, à l'instar de Neymar, après l'élimination contre le Real Madrid, "la Pulga" a été pris en grippe par une partie du public. Comme lors de la réception de Rennes (0-2), le champion du monde argentin a été sifflé avant et pendant la défaite face à Lyon (0-1), dimanche 2 avril.

Des huées ont été entendues lors de l'annonce de son nom par le speaker puis à plusieurs reprises lorsqu'il a touché le ballon. "Incroyable", s'étonne le quotidien argentin Olé!, au lendemain de cette nouvelle séquence. "Ce n'était pas un dimanche pour que Lionel Messi trouve l'envie de prolonger son contrat avec le PSG", juge le journal La Nacion. Pour Clarin, il n'est ni plus ni moins que "l'étranger le plus fustigé de Paris". Aux yeux de la plupart des supporters, Messi incarne les mauvais choix de la direction, plus régis par des critères marketings que sportifs. Lumineux avant la Coupe du monde (15 buts et 14 passes décisives en 19 matchs), il l'est bien moins (3 buts et 3 passes décisives en 14 matchs) depuis le passage en 2023.