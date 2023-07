PSG : "Nous allons bien", la femme de Sergio Rico partage sa première photo depuis l'accident

Sergio Rico se rétablit doucement auprès des siens. Victime d'une grave chute à cheval, lors d'un pèlerinage en Andalousie, le 28 mai dernier, au lendemain du le 11e titre de champion de France du PSG, le gardien espagnol est passé "à un demi-centimètre" de la mort. Touché à la tête et au visage, il a passé plus de 20 jours dans le coma, avec un pronostic vital engagé. Alors que ses proches se préparaient au pire, son état, jugé "grave", s'est amélioré petit à petit. Sa sédation a été retirée et il a quitté l'unité de soins intensifs de l'hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville, où il a été admis après l'accident.

Deux mois après avoir failli perdre la vie, la doublure de Gianluigi Donnarumma poursuit sa convalescence, avec le soutien indéfectible de sa compagne, Alba Silva. Cette dernière, présente à son chevet dès les premières heures, partage régulièrement sur les réseaux sociaux son quotidien à l'hôpital. C'est elle qui a posté, dimanche 30 juillet, la première photo connue de Sergio Rico depuis l'accident. Le cliché, diffusé par son épouse, allongée à ses côtés, le montre partiellement, amaigri et pâle. Selon The Athletic, il aurait perdu 20 kg, soit environ 30% de sa masse musculaire, lors de son séjour prolongé en soins intensifs.