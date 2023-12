"On n'est pas fiancés mais presque" : Luis Enrique dément tout malaise avec Kylian Mbappé

Ses attitudes font davantage parler que ses performances. Insatisfait, dit-on, de sa position sur le terrain, Kylian Mbappé a perdu son sourire, ce qui alimente la rumeur d'un prétendu malaise entre lui et Luis Enrique. Entre ironie et apaisement, le coach parisien a rassuré, mardi 19 décembre, sur l'état de sa relation avec la star du PSG.

Qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé ? On le dit frustré, agacé, voire même fâché. Irrité par le manque d'ambition du PSG - qui s'est contenté du nul à Dortmund (1-1), mercredi 13 décembre, un résultat suffisant pour s'assurer de voir les huitièmes de finale de la Ligue des champions -, c'est l'air blasé qu'il a vécu le déplacement à Lille (1-1), le dimanche suivant, en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Buteur sur penalty contre les "Dogues", contre lequel il a pour le reste été inoffensif et emprunté, il a boudé au moment de célébrer sa 16e réalisation de la saison. Un énième geste d'humeur qui a alimenté la machine à rumeurs.

Car, comme souvent avec lui, il en faut peu pour le dire malheureux. L'objet de ses supposées contrariétés : le repositionnement axial que lui impose Luis Enrique, qui n'avait d'ailleurs pas hésité à le recadrer publiquement sur le contenu de son match malgré son triplé contre Reims (3-0) mi-novembre. Il n'en fallait pas plus pour voir poindre l'hypothèse d'une mésentente, d'une relation qui s'effrite, entre la star et son coach. Une dissension démentie par l'entraîneur parisien, mardi 19 décembre, à la veille de la réception de Metz au Parc des Princes, dernière rencontre avant la trêve hivernale.

Nous sommes très proches avec Kylian. Luis Enrique, entraîneur du PSG

"C'est une relation parfaite. On n'est pas fiancés, on n'est pas en couple mais presque. Surtout parce que c'est lui qui ne veut pas", s'est amusé le technicien espagnol devant l'assistance. Avant de reprendre un ton plus sérieux pour balayer tout désaccord avec le capitaine de l'équipe de France : "Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question. Je suis très proche de la plupart de mes joueurs. Nous sommes très proches avec Kylian depuis le début. Il fait des blagues, il rigole tout le temps. Moi aussi j'aime bien rigoler. J'en suis enchanté. On a une très bonne relation, comme avec le reste des joueurs."

Alors que Kylian Mbappé soufflera ses 25 bougies, à l'occasion du dernier match de l'année 2023, Luis Enrique en a profité pour rappeler tout le bien qu'il pense du champion du monde 2018. "Il est super jeune, il a l'âge de mon fils. J'espère qu'il aura encore beaucoup de succès, de réussite individuelle et en équipe, j'espère au PSG", a souhaité l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne. "J'espère qu'on pourra l'aider à évoluer dans son parcours. Son niveau est fantastique, et maintenant que j'ai l'opportunité de le connaître en tant que personne, c'est une chance d'avoir un joueur comme lui, pour ce qu'il apporte et pour les chiffres, peu importe l'entraîneur. Il est au sommet du football mondial." Voilà qui devrait apaiser le spleen de l'attaquant.