DIRECT - PSG-Real Sociedad : suivez le 8ᵉ de finale de Ligue des champions des Parisiens avec nous

Le Paris Saint-Germain retrouve ce mercredi la Ligue des champions à l'occasion du huitième de finale aller face à la Real Sociedad. Au Parc des Princes, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur pour poursuivre leur rêve d'un premier sacre européen. Suivez la rencontre dès 21h avec nous.

Le Paris Saint-Germain favori d'un huitième de finale de Ligue des champions, voilà une phrase impossible à écrire depuis plusieurs années. Et pourtant, c'est bien avec le costume de cador européen que le PSG accueille ce mercredi la Real Sociedad (21h), pour la première manche des huitièmes de finale de la C1. Une histoire loin d'être écrite en décembre dernier.

Souvenez-vous. Opposés au Borussia Dortmund, à l'AC Milan et à Newcastle dans la "poule de la mort", les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient dû batailler jusqu'à la dernière journée pour arracher leur place pour la suite de la compétition, finissant à une dangereuse deuxième place. Dangereuse, car leur adversaire de ce mercredi aurait pu être Manchester City, tenant du titre, le Real Madrid, le club le plus titré de la C1, ou encore le Bayern Munich, leur bourreau de la saison dernière.

Un adversaire malade... mais qui sait défendre

Le hasard en a décidé autrement, et c'est bien la Real Sociedad qui se présente au Parc des Princes ce mercredi. Le club basque, qui n'avait plus mis les pieds à ce stade de la compétition depuis 2004, n'a sur le papier pas les armes pour faire trembler un club qui court depuis plus d'une décennie derrière sa première Ligue des champions. Septième du championnat espagnol, la Real Sociedad débarque à Paris malade (trois nuls et une défaite lors de ses quatre derniers matchs, aucun but inscrit) et avec un effectif décimé par les blessures (Fernandez, Odriozola, Becker, Munoz, Tierney, Elustondo). "N'oublions pas que la Real est l'une des équipes qui a le moins encaissé de buts", a préféré insister Luis Enrique.

Car les Parisiens, qui ne se sont plus qualifiés en quarts de finale de Ligue des champions depuis 2021, devront tout de même se méfier. Lors de la phase de poules, la Real Sociedad a frappé un grand coup en terminant en tête de son groupe devant l'Inter Milan, finaliste en 2023, et Benfica, quart de finaliste.

Surtout, la rencontre de ce mercredi revêt déjà une importance capitale, tant Paris voyage mal en Europe : sur ses 12 dernières rencontres à l'extérieur, le PSG n'en a remporté que deux (six défaites, quatre nuls). Avec un Kylian Mbappé remis sur pied (il a été ménagé samedi contre Lille), aux hommes de Luis Enrique de faire (déjà) la différence, avant le match retour de l'autre côté des Pyrénées, prévu le 5 mars prochain.

A VENIR Huitième de finale aller de Ligue des champions Le 14 février 2024 , Parc des Princes Paris Saint-Germain Real Sociedad 0 - 0

Suivez la rencontre de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad en direct dans notre live commenté ci-dessus.