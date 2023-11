Huit jaunes et un rouge : Lens peste contre l'arbitrage après un record de cartons en Ligue des champions

"Je ne relève que des faits. Notre adversaire a commis 19 fautes et n'a récolté que deux avertissements. Nous en avons commis 10 et nous récoltons huit cartons", a commenté après coup un Franck Haise amer. "Chacun fera ce qu'il veut de ces chiffres. Bien sûr, on en a pris trois pour des contestations. Mais voilà, à nous d'être plus expérimentés, malicieux ou vicieux. Ou ce que vous voulez. En tout cas, moins naïfs. Il vaut mieux éviter d'être le Petit Poucet dans cette compétition."

"Il y a deux poids, deux mesures", a pesté en zone mixte son attaquant Florian Sotoca, averti pour un geste d'humeur (45e+1). "C'est comme ça..."