Qu'est-ce que le "carton bleu", qui pourrait bientôt être expérimenté dans le foot ?

Le gardien des règles du jeu, l'Ifap, songerait à expérimenter un troisième carton, de couleur bleue. L'objectif serait de sanctionner de grosses fautes par une expulsion temporaire.

Bientôt une révolution dans le monde du ballon rond ? Après l'introduction de l'arbitrage vidéo, des cinq changements en cours de match (au lieu de trois) ou encore l'interdiction pour le gardien de distraire les tireurs de penalty, une nouvelle règle pourrait bientôt être introduite dans le football. Selon les informations du Telegraph, l'International Football Association Board (Ifab), gardien des règles du jeu, songerait à instaurer un troisième carton. Après le jaune et le rouge, mis en place lors de la Coupe du monde 1970, ce serait au tour de la couleur bleue d'être utilisée.

Le principe est relativement simple, et se rapproche de ce qu'il se fait déjà au rugby. S'il se voit infliger un carton bleu par l'arbitre, un joueur est exclu de la rencontre pour une durée de 10 minutes. Cela signifie qu'au cours de ce laps de temps, le fautif serait cloué sur le banc, laissant ainsi sa formation en infériorité numérique. Pour l'heure, l'Ifap envisage deux situations dans lesquelles il s'appliquerait : en cas de contestation trop virulente auprès du corps arbitral ou en cas de faute "cynique" ou d'antijeu sur une contre-attaque adverse (une faute délibérée pour annihiler l'offensive). À noter que deux cartons bleus pour un même joueur seraient synonyme d'expulsion définitive.

Raréfier les fautes d'antijeu et les contestations

L'objectif, en introduisant une telle réglementation, est de pouvoir opter pour une sanction intermédiaire entre le jaune et le rouge. Autrement dit, l'idée est de faire en sorte qu'une grosse faute aient des conséquences directes plus importantes que le simple avertissement. Cela étant, en l'état, ce carton bleu risque d'être difficile à utiliser, une faute cynique pouvant être appréciée différemment d'un officiel à l'autre, ouvrant potentiellement la porte à des excès ou un arbitrage encore plus hétérogène d'une rencontre à l'autre.

Pour autant, si cette innovation doit voir le jour, il faudra attendre encore plusieurs mois ou années pour la voir appliquer aux plus grandes compétitions. "La FIFA souhaite clarifier que les informations faisant état de ce que l'on appelle le 'carton bleu' au niveau élite du football sont incorrectes et prématurées", a d'ailleurs annoncé jeudi l'instance qui chapeaute le football international. "De tels essais, s'ils sont mis en œuvre, devraient se limiter à des tests effectués de manière responsable à des niveaux inférieurs", a-t-elle assuré.

Dans un premier temps, ce sont donc des championnats ou compétitions amateurs qui pourraient servir de laboratoire d'expérimentation.