France-Grèce : vivement les vacances pour des Bleus éreintés

"Même s'il y a de nombreuses choses qui permettent de mieux récupérer, les organismes sont très sollicités. Ce qui change, c'est la fréquence, il n'y a plus beaucoup de périodes à un match par semaine. Quand ça s'enchaîne, ça pèse. Mais vu ce qui est prévu et les nouvelles compétitions, ça fait un moment que le calendrier est très chargé", a pointé Didier Deschamps. "Ce ne sont pas les joueurs, les entraîneurs et les sélectionneurs qui décident, mais il ne faut pas oublier l'intégrité physique des joueurs."

"C'est vrai que tu mets plus de temps à récupérer avec cette fin de saison", a reconnu Antoine Griezmann. "Après un match, tu as encore des petites séquelles pendant trois jours." Face aux champions d'Europe 2004, le recordman de sélections consécutives avec le maillot frappé du Coq (77 depuis le 31 août 2017) va jouer son 61e match (!) de la saison. Mais, pour autant, ce n'est pas une raison de lever le pied. "Tout est une question d'état d'esprit. La fatigue est là, l'usure aussi. Mais on est prêt à faire les derniers efforts nécessaires pour nous mettre dans de bonnes conditions", avait assuré son capitaine Kylian Mbappé à la veille du match contre Gibraltar. "C'est un privilège sans nom de jouer pour l'équipe de France. Il faut en être fier et le prouver."