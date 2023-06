Pourquoi Gibraltar recevra les Bleus vendredi... au Portugal ?

Jouer Gibraltar... sans mettre les pieds à Gibraltar. Dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024, les Bleus font défier, pour la première fois de leur histoire, la 201e nation au classement au Fifa, vendredi 16 juin (à 20h45, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Solides leaders de leur poule, après deux victoires en mars contre les Pays-Bas (4-0) et en Irlande (0-1), les vice-champions du monde en titre ne se déplaceront pas dans l'enclave située en bordure du détroit du même nom. Et pour cause, la rencontre se disputera au Portugal. C'est l'Estadio Algarve, une enceinte d'une capacité de 30.000 places, située non loin de Faro et construite à l'occasion de l'Euro 2004, qui servira d'écrin à cette affiche inédite.

Une décision actée en octobre 2022. La Fédération de football de Gibraltar (GFA) avait annoncé que sa sélection disputerait désormais ses matchs de qualifications à l'Euro 2024 sur le sol portugais. Un choix surprenant dû à la fin d'une habilitation spéciale délivrée par l'UEFA, qui l'autorisait jusque-là d'évoluer dans son désuet Victoria Stadium et sa petite tribune couverte de 5000 places qui borde la mer Méditerranée. L'exemption spécifique accordée par l'instance européenne permettait à l'équipe de ce territoire britannique d'outre-Mer de continuer à jouer chez elle, malgré le non-respect de certains prérequis, "en particulier concernant l'éclairage, la capacité du stade et d'autres points d'infrastructure plus techniques".