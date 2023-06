Qualifications de l'Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France-Grèce ?

Jusqu'ici, le parcours des vice-champions du monde se déroule sans accroc. Après un rassemblement en mars ponctué par deux succès face aux Pays-Bas (4-0) et en Irlande (0-1), les Bleus ont enchaîné vendredi soir par une victoire facile et sans forcer face à Gibraltar (0-3). Avec neuf points au compteur et toujours aucun but encaissé, ils sont bien installés à la première place du groupe B (les deux premiers se qualifient pour l'Euro).

Ce match face à la Grèce prend toutefois des allures d'affiche. Avec six points, les Grecs ont, eux aussi, fait carton plein. Ils viennent de s'imposer face à l'Irlande (2-1), après avoir tranquillement disposé de Gibraltar, à l'extérieur, en mars (0-3). Pour les hommes du sélectionneur Gustavo Poyet, la donne est simple : une victoire à Saint-Denis et les champions d'Europe 2004 reviendraient à hauteur des champions d'Europe 2000.