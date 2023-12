Football : quelles sont les dates du mercato d'hiver en France ?

Le championnat de France de football vient de clôturer sa première partie de saison. Place désormais au traditionnel mercato d'hiver. Quelles sont les dates ?

Le football français en 2023, c'est terminé. Mercredi soir, les 18 clubs de Ligue 1 ont réalisé leur dernière sortie de l'année, à l'occasion de la 17ᵉ journée de championnat. Place désormais à la trêve de Noël. L'occasion de souffler pour les joueurs... mais pas forcément pour les dirigeants, qui doivent travailler d'arrache-pied avant l'ouverture du mercato hivernal.

La fin repoussée de 24 heures

En France, le période de transferts s'ouvrira le lundi 1ᵉʳ janvier 2024, à la première heure. Pendant un mois, les clubs pourront tenter de se renforcer en recrutant de nouveaux éléments, tout en vendant leurs joueurs courtisés ou plus dans les plans des staffs. Et ce, jusqu'au jeudi 1ᵉʳ février 2024, à 23h59. La date de clôture, initialement programmée le 31 janvier, a été repoussée de 24 heures au mois de novembre par la Ligue. À cette date, le mercato fermera ses portes et ne rouvrira pas de la saison.

Parmi les autres grands championnats européens, la Premier League (Angleterre) et la Bundesliga (Allemagne) disposent d'un calendrier similaire, tandis que le marché des transferts ouvrira un jour plus tard en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne, et terminera à la même date. Seul le Portugal ne pourra entamer son mercato que le 3 janvier et le clôturera le 2 février.

L'Arabie saoudite, principal acteur du marché des transferts estival, dispose de délais semblables. Les joueurs attirés par les sirènes d'un championnat qui a déjà séduit de nombreuses stars du football européen ont du 1ᵉʳ au 30 janvier pour y signer.