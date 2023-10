EN DIRECT - Lens-Arsenal : suivez le retour de la Ligue des champions au stade Bollaert avec nous

La petite musique de la Ligue des champions de retour au stade Bollaert. Pour la première fois depuis 21 ans, l'une des enceintes les plus bouillantes de France va accueillir un match de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Ce mardi, à compter de 21h, le RC Lens reçoit Arsenal, pour une rencontre en forme de "gros challenge" pour les Sang et or, selon les mots de leur technicien Franck Haise.

Il faut dire que le défi est de taille. Les Gunners, invaincus troisièmes du championnat anglais, débarquent en terres lensoises avec le statut de grand favori de ce groupe B, également composé du FC Séville (Espagne) et du PSV Eindhoven (Pays-Bas). Mais les vice-champions de France, qui ont accroché les Espagnols il y a deux semaines (1-1), veulent croire en leurs chances. "Nous avons aussi rencontré des équipes de catégories différentes en Ligue 1, notamment Paris, et il nous est arrivé de faire des résultats", a souligné Franck Haise, dont l'équipe a terminé à un point du PSG la saison dernière.