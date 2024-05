Real Madrid-Bayern Munich : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale retour de Ligue des champions ?

Renvoyés dos à dos (2-2) après la demie aller en Bavière, le Real Madrid et le Bayern Munich vont se disputer la place en finale dans "un duel à mort". Une demi-finale retour à suivre, mercredi 8 mai, en direct à la télévision sur Canal+ et RMC Sport 1, ainsi qu'en live commenté sur TF1info à partir de 21h.

Tout reste à faire. Au terme d'une demi-finale aller à rebondissements, avec un penalty de chaque côté, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont séparés dos à dos (2-2), mardi 30 avril. Les deux mastodontes du Vieux Continent, 20 Ligues des champions à eux deux (dont 14 rien que pour les Merengues) vont s'affronter dans une finale avant l'heure, mercredi 8 mai (à 21h, en live commenté sur TF1info), pour savoir qui ira peut-être soulever une nouvelle "Coupe aux grandes oreilles" à Wembley, le 1ᵉʳ juin prochain.

"Il y a encore 90 minutes et on pourra jouer une autre finale", a tempéré l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti, insistant la dangerosité du Bayern. La bande de Manuel Neuer, dépossédée du titre de champion d'Allemagne pour la première fois depuis 2013 par Leverkusen, a fait de la C1 sa priorité pour sauver sa saison larvée de polémiques.

"C'est bien que l'on ait encore tout entre nos mains et que l'on puisse encore faire la différence pour aller à Wembley en finale. Pas mal d'équipes aimeraient bien échanger avec notre position", a glissé le capitaine et gardien bavarois. "Évidemment que c'est possible" de renverser le Real Madrid, a jugé son coach Thomas Tuchel, avant le déplacement à Santiago Bernabeu. "C'est l'un des endroits les plus compliqués pour gagner un match. Le but est très clair, on devra être courageux, plein de confiance et clinique."

La demi-finale retour Real Madrid-Bayern Munich, dont le coup d'envoi sera donné mercredi à 21h sur Canal+ et RMC Sport 1, est à suivre en live commenté sur TF1info.