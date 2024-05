EN DIRECT - Real Madrid - Bayern Munich : qui verra Wembley et la finale contre Dortmund ?

Après le nul à l'aller en Bavière (2-2), le Real Madrid et le Bayern Munich s'affrontent, mercredi 8 mai, pour savoir qui jouera la finale à Wembley. L'équipe qui sortira vainqueure de ce choc, le plus répété dans la grande histoire de la Ligue des champions, retrouvera le Borussia Dortmund, le 1ᵉʳ juin prochain. Une demi-finale retour de C1 à suivre à partir de 21h dans notre live commenté ci-dessous.

"L'objectif est d'être à 100% mercredi, où nous aurons la chance de jouer 90 minutes ici (à Madrid, ndlr) et de nous qualifier pour une nouvelle finale. Il n'y a pas de plus grande motivation que celle-là", a lâché l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti, après le 36ᵉ titre du Real Madrid en Liga validé le week-end dernier. Mais le Bayern Munich, qui n'a plus que l'Europe pour se consoler cette saison, ne l'entend pas de cette oreille. "Ça va être un match très compliqué mais on va aller là-bas, à Madrid, pour gagner et aller à Londres", a assuré le défenseur bavarois Dayot Upamecano.

Une chose est sûre : à l'issue de cette affiche, la plus répétée de l'histoire de la Coupe d'Europe, avec 27 autres rencontres, un des deux mastodontes de la scène européenne - 20 Ligue des champions à eux deux (6 pour le Bayern, 14 pour le Real) -, va prendre la porte. Bien malin celui qui peut prédire lequel.

A VENIR Demi-finales retour - Ligue des champions Le 8 mai 2024 , Santiago Bernabeu, à Madrid (Espagne) Real Madrid Bayern Munich 0 - 0

