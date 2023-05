Insultes racistes contre Vinicius Jr : le carton rouge du Brésilien annulé, Valence sanctionné

Par ailleurs, ce "Comité des compétitions", équivalent de la Commission de discipline en France, a ordonné la fermeture pour cinq matchs - à cheval entre la saison actuelle et la prochaine - de la tribune Mario-Kempes du stade Mestalla, où évoluent Los Murciélagos (les chauve-souris, ndlr). C'est de là que sont venues les injures racistes. "Ces infractions étant très graves, il a été décidé d'imposer au Valence CF une sanction économique de 45.000 euros", a ajouté l'instance affiliée à la RFEF.

Une sanction jugée "disproportionnée et injuste" par le club espagnol, qui a annoncé son intention de faire appel de cette décision. "Nous considérons que pénaliser tous les supporters qui n'ont pas été impliqués dans ces incidents regrettables est une mesure totalement disproportionnée, injuste et sans précédent, contre laquelle nous nous battrons", a-t-il affirmé dans un communiqué, condamnant de nouveau "le racisme et la violence". Trois supporters de Valence, identifiés par la police comme auteurs de gestes obscènes et racistes envers Vinicius Jr, vont ainsi être "expulsés à vie" de Mestalla.