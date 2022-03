Real Madrid : Karim Benzema, le chasseur (pas rassasié) de records

Match après match, but après but, Karim Benzema forge sa légende dans "le plus grand club du monde", comme il se plaît à le rappeler à longueur d'interviews. À Madrid depuis 2009, l'enfant du quartier du Terraillon, à Bron, une cité populaire de la banlieue lyonnaise, a fait tomber, un à un, les records pour un joueur venu de l'Hexagone. Après 13 années sous le maillot merengue, "KB9" peut se vanter, entre autres, d'être le meilleur buteur français de l'Histoire pour un club (311, série en cours) devant Roger Courtois (281), du championnat d'Espagne devant Antoine Griezmann (214 contre 159), ainsi que de la Ligue des champions, devant Thierry Henry (79 contre 51), compétition dont il est aussi le recordman tricolore de rencontres jouées (137), toujours devant la légende d'Arsenal (115), suivie par Patrice Evra (111) et Claude Makélélé (96).

Les trophées, ce n'est pas non plus ce qui manque au meilleur buteur français de l'histoire des cinq grands championnats européens (257 contre 255 pour Bernard Lacombe). Arrivé en Espagne, avec un palmarès déjà bien garni (7 titres avec Lyon), c'est au Real qu'il l'a étoffé (20 titres, dont 4 Ligues des champions). Aucun joueur tricolore n'a fait mieux en club. D'ici la fin de la saison, le vainqueur de la dernière Ligue des nations avec les Bleus pourrait encore enrichir son armoire à trophées avec une nouvelle Liga, qui serait sa quatrième, et une nouvelle "Coupe aux grandes oreilles", sa cinquième, comme Cristiano Ronaldo, Alfredo di Stefano ou Paolo Maldini, pour ne citer qu'eux. Et, pourquoi pas, une Coupe du monde, fin 2022, au Qatar.