Maillot arc-en-ciel : et si les joueurs réfractaires étaient sanctionnés ?

La très grande majorité des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 a d'ailleurs accepté de jouer le jeu, en s'affichant avec leurs numéros aux couleurs du drapeau des fiertés LGBTQ+. "Il ne faut pas donner trop d'importance à ces choix individuels et ne pas oublier que plus de 400 joueurs ont joué le jeu sans aucun problème", a insisté auprès l'AFP Bertrand Lambert, membre du Panamboyz and Girlz United, qui collabore avec la Ligue toute l'année. "C'est une réaction ultra-minoritaire." Preuve en est, le club de Montpellier a inséré l'arc-en-ciel dans son écusson, en lieu et place de ses traditionnelles bandes bleues et blanches.

Même s'il reste quelques récalcitrants à cette opération, "on sent quand même que les choses petit à petit ont évolué" dans le bon sens, a assuré le responsable d'association. "Avant on était un peu seuls à tirer le signal d'alarme, jusqu'au jour où des matchs ont été arrêtés, le problème qui était mis sous le tapis est devenu public". "La 'planète foot' a quand même bien évolué", a-t-il loué. "Avant c'était anormal d'en parler, aujourd'hui c'est anormal de ne pas porter ce maillot."