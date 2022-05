PSG ou Real Madrid ? Le choix de Kylian Mbappé "quasiment" arrêté

Le nom du lauréat du trophée de meilleur joueur de Ligue 1 cette saison ne faisait pas l'ombre d'un doute. Dimanche 15 mai au soir, Kylian Mbappé a remporté son troisième trophée UNFP d'affilée. À la fois meilleur buteur (25) et passeur (17), il a survolé la saison par son talent et conduit le PSG à son dixième titre de champion, comme Michel Platini avait guidé Saint-Étienne vers son dixième et dernier titre, en 1981.