Battu 3-0 à Monaco, le PSG a la tête dans le seau

Mbappé, muet devant les buts et en difficulté au sein d'une équipe peu concernée, a perdu son duel contre l'attaquant de l'équipe adverse, Wissam Ben Yedder. Son coéquipier de l'équipe de France s'est lui illustré par un doublé avec un but à la 25e et un pénalty à la 84e, en plus d'une passe décisive à Kevin Volland (68e). Avec 18 buts, le joueur monégasque reprend la tête du classement des buteurs de L1.

Ce résultat est surtout la plus grosse défaite de la saison du PSG. "C'est catastrophique. C'est dur à digérer. C'est notre pire match de l'année", a reconnu en zone mixte le capitaine parisien Marquinhos. "Si on continue à faire des prestations comme ça, c'est sûr que le titre est en danger. L'alerte est là", s'est par ailleurs alarmé le joueur brésilien. "Il y a de la honte. C'est inadmissible", a reconnu l'entraîneur Mauricio Pochettino tandis que Kylian Mbappé a appelé à "se respecter soi-même".