Retour de la Ligue 1 : ces records que Kylian Mbappé pourrait battre cette saison

En plus de la Ligue 1 et de la Ligue des champions, le PSG aura pour ambition de glaner une quinzième Coupe de France. Triple vainqueur de la compétition avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur de l’histoire de cette coupe nationale, lui qui a déjà trouvé le chemin des filets à 24 reprises. Il est actuellement en troisième position derrière Pauleta (28) et à cinq longueurs de Jean-Pierre Papin (29).

Kylian Mbappé ne s’en est jamais caché, il veut marquer l’histoire du football. En 2022, comme en 2021 et en 2019, l’international français avait été sacré meilleur joueur de Ligue 1, lors de la soirée des Trophées UNFP. Avec trois titres, il égalait le record de Zlatan Ibrahimovic, sacré en 2013, 2014 et 2016. Au cas où le natif de Bondy venait à réaliser une nouvelle saison extraordinaire, il rentrerait encore plus dans l’histoire de la Ligue 1, en remportant un quatrième trophée. Du jamais-vu.