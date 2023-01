Respecté de tous, faux calme... quel capitaine des Bleus restera Hugo Lloris ?

Sept ans et une étoile de champion du monde plus tard, Hugo Lloris s'est affirmé, au moins dans l'intimité du vestiaire, comme un leader incontesté, décisif sur et essentiel en dehors. Il a "gagné en maturité", a attesté Didier Deschamps, juste avant le Mondial qatari. "Le garçon que j'étais à 23 ans, quand on m'a confié le brassard, et l'homme que je suis aujourd'hui sont bien différents, même si j'ai gardé les mêmes principes", a certifié à l'AFP le portier tricolore avant sa quatrième et dernière Coupe du monde. Des principes énumérés par Raphaël Varane, qui l'aura secondé dans ce rôle de "capi" : "C'est une chance d'avoir cette stabilité en équipe de France, cette longévité. C'est un joueur très fiable et qui transmet son calme, sa tranquillité."

Un leadership discret qu'il aura cultivé jusqu'à son dernier jour en Bleu. "Tu peux être discret, mais avoir un fort caractère. Ce sont deux choses différentes. Encore plus dans une société actuelle où il est facile de se mettre en avant, à travers les réseaux sociaux notamment. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis confortable. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas présent sur ce type de supports", confiait le faux calme au Figaro en 2017. "Je déteste me mettre en avant. Moins on parle de moi, mieux, je me porte." Une pudeur qu'il a mise de côté, une fois n'est pas coutume, pour dire adieu à l'équipe de France.