Téléfoot : Rio Mavuba rejoint l'émission de TF1

"Ils alterneront et parfois, ils pourront être ensemble en plateau. On a été séduits par l'humilité de Rio, son côté très didactique et qui a arrêté sa carrière récemment, en 2018. Il est resté très proche des acteurs du foot. Puis il est très associé à la Ligue 1, il y a fait une bonne partie de sa carrière, et il a été international en équipe de France. Il avait toutes les qualités", a déclaré Julien Millereux, le directeur des sports de TF1 au journal L’Équipe. Rio Mavuba commencera vers la fin du mois de septembre.