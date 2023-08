Romain Peugeot renonce à reprendre le FC Sochaux, le dépôt de bilan se rapproche

Cette nouvelle décision défavorable, après celle du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) mardi, tombe comme un couperet sur le FC Sochaux et ses suiveurs. Reléguée en National 1, l'équipe pourrait même tomber encore plus bas, le dépôt de bilan paraissant de plus en plus inéluctable. Rétrogradée de plusieurs divisions, elle se retrouverait, le cas échéant, en amateur. "C'est une grande tristesse et une grande déception, car le club reste entre les mains de Nenking qui va déposer le bilan", a indiqué à l'AFP le président de la communauté d'agglomération du Grand Belfort, Damien Meslot. Le groupe immobilier chinois, en grande difficulté financière, est en effet majoritaire au sein du club qui a terminé neuvième de Ligue 2 la saison dernière. "C'est maintenant à cet actionnaire qu'il appartient de prendre ses responsabilités", appelle Romain Peugeot.