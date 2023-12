Football : Rebecca Welch, bientôt la première femme au sifflet d'un match de Premier League

Au sifflet de Fulham-Burnley, le 23 décembre prochain, Rebecca Welch va faire ses débuts en Premier League. La native de Washington, au Royaume-Uni, va ainsi devenir la première femme à arbitrer un match outre-Manche.

Une femme va enfin avoir l'opportunité d'arbitrer au plus haut niveau du football anglais. Après avoir fait ses gammes dans les divisions inférieures, Rebecca Welch sera au sifflet du Fulham-Burnley, le 23 décembre prochain. C'est la première fois de l'histoire qu'une femme est nommée arbitre centrale dans un match de Premier League, dernier des cinq grands championnats européens à ne pas avoir, jusqu'ici, donné sa chance à une officielle.

Du haut de ses 40 ans, et à l'image de Stéphanie Frappart en France, l'Anglaise continue de marquer l'histoire du ballon rond dans son pays. Arbitre depuis 2010, une occupation qu'elle a débutée en parallèle d'un emploi au National Health Service - le service britannique de santé publique -, elle est devenue la première femme à arbitrer un match de football professionnel masculin en outre-Manche : un duel entre Harrogate et Port Vale, en quatrième division, un soir de 2021.

Dès lors, elle a rapidement gravi tous les échelons, officiant lors de 16 matchs de troisième division et six de deuxième. En janvier 2022, elle a également officié pour la première fois lors d'une rencontre de FA Cup. Parallèlement, chez les femmes, elle évolue déjà au plus haut niveau, puisqu'elle faisait partie du contingent d'arbitres sélectionnés lors du dernier Mondial.

Une vocation pour en susciter d'autres

"Je jouais au football et je ne pensais même pas à l'arbitrage jusqu'à ce qu'une de mes très bonnes amies nous arbitre. J'ai passé tout le match à lui dire comment faire son travail ! Elle m'a répondu : 'Si tu penses que c'est si facile, essaie'. C'est ainsi que les choses se sont passées et, dix ans plus tard, me voilà", raconte la principale intéressée dans une interview accordée à The Independent.

Cette nomination intervient alors que la Fédération anglaise cherche à renouveler et diversifier son groupe d'arbitres professionnels. Elle espère recruter 1000 nouveaux arbitres d'origines et d'horizons divers dans les trois prochaines années. "Rebecca et Sam (Allison, qui va devenir lors du "Boxing Day" le premier arbitre noir à officier en Premier League depuis 15 ans, ndlr) faisaient partie du groupe de développement créé l'année dernière", a déclaré Howard Webb, responsable de l'arbitrage. "Il faut reconnaître qu'ils ont réalisé de bonnes performances en Championship cette saison et qu'ils méritent leur chance de démontrer leur qualité et leur talent" à l'étage supérieur.

Selon le dirigeant, leur exemple servira, en plus, à susciter de nouvelles vocations dans les années à venir. De quoi, peut-être, faire en sorte que de telles situations deviennent l'habitude et non plus l'exception.