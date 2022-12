Scandale à la FFF : les conclusions de l'audit rendues "autour de la mi-février"

Les investigations continuent. Après les révélations choc du magazine So Foot, qui mettait en cause le président de la FFF Noël Le Graët et pointait des dysfonctionnements au sein de l'instance, la mission d'audit et de contrôle se poursuit. "On aura des conclusions qui sont plutôt autour de la fin janvier qui nécessiteront ensuite d’avoir une étape contradictoire avec les dirigeants de la FFF, on aura une restitution plutôt autour de la mi-février", a expliqué samedi Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports.