Séisme en Turquie : le footballeur Christian Atsu retrouvé vivant sous les décombres

Malheureusement, tous n'ont pas eu cette chance. Le corps sans vie d'Ahmet Eyüp Türkaslan, gardien du Yeni Malatyaspor (D2 turque), a été retrouvé sans vie, piégé dans les déblais de son immeuble, d'où sa femme avait été sauvée quelques heures plus tôt. En Syrie, à Jableh, à 80 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière avec la Turquie, l'ancien international syrien Nader Joukhadar n'a lui non plus pas survécu au séisme. L'entraîneur, âgé de 45 ans, a été tué aux côtés de son fils.