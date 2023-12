Pogba positif à la testostérone : quatre ans de suspension requis par le parquet antidopage

Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone en août dernier. Ce jeudi, le parquet antidopage italien a requis quatre ans de suspension. Si elle se confirme, il s'agira de la sanction maximale.

Paul Pogba absent des terrains jusqu'en 2027 ? C'est en tout cas la tendance. Contrôlé positif à la testostérone en août et depuis provisoirement suspendu, l'international français (91 sélections) pourrait bien écoper de la sanction maximale. Ce jeudi, le parquet antidopage italien a requis quatre ans de suspension contre le milieu de terrain de la Juventus (Italie).

La négociation de peine refusée ?

"Je peux confirmer que nous avons reçu ce (jeudi) matin cette notification de l'autorité antidopage, avec quatre ans (de suspension) requis", a déclaré à l'AFP une source au sein du club turinois, confirmant des informations de médias italiens. Si cette sanction venait à s'appliquer, elle empêcherait l'ancien joueur de Manchester United de revenir sur les pelouses avant 2027. Paul Pogba, 30 ans, en aurait alors 34. Il serait alors d'ores et déjà forfait pour l'Euro 2024 (et la Coupe du monde 2026), lui qui n'a plus évolué avec les Bleus depuis mars 2022 à cause de nombreux problèmes physiques.

Ce réquisitoire est conforme à la peine maximale encourue par Paul Pogba, selon le Code mondial antidopage. Mais plusieurs leviers permettent de la réduire drastiquement. Il est ainsi possible de n'être suspendu "que" deux ans en cas de non-intentionnalité avérée de la prise d'un produit dopant, une négociation de peine refusée par Paul Pogba, selon la Gazzetta dello Sport. Mieux, la sanction ne peut durer que quelques mois - voire un seul - si l'usage de la substance a eu lieu "hors compétition et n'est pas liée à son niveau de performance".

D'après l'entourage du joueur, la présence de métabolites de testostérone chez Paul Pogba proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin que le joueur a consulté aux États-Unis. Insuffisant à réduire la sanction requise, selon le parquet antidopage italien. Reste à savoir ce que le Tribunal national antidopage décidera.