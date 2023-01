Football : six mois après le diagnostic d'un cancer, Sébastien Haller de retour sur les terrains

"Ç'a été une période d'arrêt très longue, si on regarde juste la maladie. Mais si on regarde aussi plus loin, le dernier match officiel qu'il a joué, c'était avec l'Ajax Amsterdam fin mai. On se réjouit tout simplement qu'il appartienne à nouveau pleinement au groupe, on est fier de lui, de la façon dont il s'est battu durant cette période", a lancé son coach Edin Terzic.

Si rien ne permet d'affirmer que Haller va entrer en jeu dès ce weekend, tout le monde à Dortmund se prépare à vivre un instant très fort. "Cela sera un moment chargé en émotions. La question, ce n'est plus de savoir si ça va se passer, mais quand."