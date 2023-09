Lille-Reims : sonné après un choc à la tête, Samuel Umtiti rejoue... puis fait un malaise

Il n'aurait jamais dû rejouer. Et pourtant, sonné après un choc violent frontal avec Junya Ito, lors du match Lille-Reims (1-2), mardi 26 septembre, Samuel Umtiti est bel et bien revenu sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Alors que l'on jouait la 34e minute de cette rencontre décalée de la 6e journée de Ligue 1, le défenseur du LOSC s'est effondré, K.-O. après un coup reçu à la tête. Pris immédiatement en charge les soigneurs, qui l'ont brièvement examiné, il a insisté pour revenir sur le terrain trois minutes plus tard. Le champion du monde 2018 a finalement cédé sa place à Alexsandro à la mi-temps.

Selon le diffuseur Prime Video, "Big Sam" aurait été victime d'un malaise dans le vestiaire durant la pause. L'ancien joueur du Barça, qui a passé un protocole commotion, a toutefois été conduit "à l'hôpital" dans la soirée pour passer des examens, a annoncé son entraîneur Paulo Fonseca. "Il a une commotion", a confirmé le coach lillois après le match en conférence de presse. "Nous attendons encore les résultats des examens médicaux. Il ne pourra peut-être pas jouer le prochain match."