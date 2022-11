EN DIRECT - Ligue des champions : quel grand d'Europe pour le PSG en 8es ?

On lui promet le pire. Seule équipe française encore en lice, après l'élimination rageante de l'OM, battu par Tottenham (1-2), à la dernière seconde de l'ultime journée de la phase de poules, le PSG est fixé ce vendredi lundi sur ce qui l'attend en huitièmes de finale. Deuxième de sa poule, à l'issue d'une dernière journée qui a vu Benfica lui chiper la tête du groupe, en raison d'un point de règlement jamais utilisé, Paris ne s'est pas facilité la tâche. Ce lundi 7 novembre à partir de 12h, le club de la capitale peut enfin mettre un nom sur l'adversaire qu'il affrontera en février prochain. Le tirage au sort (à suivre en live commenté sur TF1info) est organisé depuis le siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

Selon le jeu des probabilités, les joueurs de Christophe Galtier sont presque assurés de tirer le gros lot. Parmi leurs sept adversaires potentiels (Bayern Munich, Naples, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Real Madrid et Porto), les Lisboètes étant exclus, du fait qu'ils sont issus du même groupe, les coéquipiers de Kylian Mbappé (co-meilleur buteur de la Ligue des champions avec l'Égyptien de Liverpool Mo Salah, 7 buts), ont le plus de chances d'hériter du champion d'Allemagne (18,1% et jusqu'à 19,46%). Mais si un remake de la finale de 2020 et des quarts 2021 est le tirage le plus probable du PSG, l'inverse n'est pas vrai, puisque les Allemands sont crédités d'une chance sur trois de tomber sur Liverpool (37,13% et jusqu'à 39,8%).