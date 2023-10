EN DIRECT - France-Écosse : une occasion en or pour les habituels remplaçants tricolores de s'illustrer

Pour cette rencontre sans enjeu, Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif et donner du temps de jeu à ses habituels remplaçants. L'occasion pour des Boubacar Kamara, Benjamin Pavard, Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga ou encore Marcus Thuram de faire leurs preuves. "Je ne vais pas négliger le deuxième mais ma logique, c'est de pouvoir répartir le temps de jeu sans non plus mettre les joueurs en difficulté. (...) Il y a besoin de repères aussi, et les joueurs seront jugés par rapport à ce qu'ils feront demain", confirme le sélectionneur tricolore. Un luxe loin d'être négligeable pour affiner les lignes du groupe qui disputera le prochain Euro, moins de huit mois avant le début de la compétition.