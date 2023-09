Éliminatoires de l'Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France - Irlande ?

En cas de victoire, les Bleus compteraient au moins six points de plus que l'ensemble de leurs adversaires du groupe B, avec un match en plus. À trois jours de la fin des éliminatoires, la qualification serait alors presque acquise. Mais Didier Deschamps le sait : rien n'est encore fait. "Le match là-bas avait été compliqué", a-t-il rappelé ce mercredi devant la presse, en référence à la rencontre à Dublin en mars dernier, lors de laquelle les vice-champions du monde avaient peiné pour s'imposer (0-1). "Nous n'avions pas eu assez de situations, ils avaient par moment un bloc défensif bien regroupé et je pense que cela sera encore le cas."

Seule ombre au tableau : l'absence d'Ibrahima Konaté, blessé à la cuisse gauche. Son forfait oblige Didier Deschamps à revoir ses plans en défense centrale. Kylian Mbappé, qui évoluera dans son jardin du Parc des Princes après un été agité, sera, lui, bien titulaire, a confirmé le sélectionneur.