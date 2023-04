"Ton fils doit mourir" : Theo Hernandez victime de menaces sur les réseaux sociaux

Seulement voilà, plusieurs individus ont répondu à cette publication par des commentaires virulents. Des messages comme "toi et ta chose êtes deux idiots" ou "espérons qu’il ne devienne pas un crétin comme toi" ont fleuri. L'un d'entre eux est même allé encore plus loin : "Ton fils doit mourir". Clairement un appel au meurtre. Selon la presse italienne, ce déchaînement de violence verbale est l'œuvre de supporters de Naples. Il intervient à deux jours seulement de l'un des matchs les plus importants de la saison, en quarts de finale retour de la Ligue des champions, entre le Napoli - leader de la Série A - et le Milan AC, club du latéral français. Les Rossoneri ont remporté la première manche sur la plus courte des marges (1-0), le 12 avril dernier.