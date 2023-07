Toulouse pourra participer à la prochaine Ligue Europa

Par ailleurs, l'UEFA a pris une décision similaire concernant Aston Villa (Angleterre) et Vitoria (Portugal) d'une part, ainsi que Brighton (Angleterre) et l'Union royale Saint-Gilloise (Belgique) d'autre part. Elle s'est dite convaincue par les "changements significatifs opérés par les clubs concernés et leurs investisseurs". Ces modifications "limitent considérablement l'influence et le pouvoir de décision des investisseurs" sur au moins l'un des clubs qu'ils détiennent, "ce qui garantit le respect" de la règle sur la multipropriété des clubs, a-t-elle tranché.