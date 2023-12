Football : tout savoir sur la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, dans laquelle jouera le PSG

La Fifa a officialisé dimanche la nouvelle formule de la nouvelle Coupe du monde des clubs, dont la première édition aura lieu à l'été 2025. Certains clubs comme Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain sont assurés d'y participer. Mais d'ores et déjà, des voix s'élèvent contre cette compétition "new look".

Dans les cartons depuis plusieurs mois, la Coupe du monde des clubs nouvelle version prend forme. La Fifa en a dévoilé les principales lignes, dimanche 17 décembre. Alors qu'elle se déroulait généralement en cours de saison, avec un nombre réduit de clubs impliqués - notamment sur le Vieux Continent -, la compétition aura désormais lieu l'été. Son nouveau format sera mis en application dès la saison prochaine. Ainsi, la première édition est programmée du 15 juin au 13 juillet 2025, aux États-Unis, soit un an avant le Mondial organisé outre-Atlantique (Mexique, Canada, États-Unis).

32 équipes issues de six confédérations internationales

Concrètement, ce tournoi réunira 32 équipes, réparties initialement en huit groupes. Des formations de chacune des six confédérations internationales sont attendues. "Les clubs jouent un rôle essentiel au sein du football mondial et l’édition 2025 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA vise à donner à un plus grand nombre d’entre eux, issus de toutes les confédérations, la vitrine qu’ils méritent pour pouvoir briller au plus haut niveau", se félicite Gianni Infantino, le président de la Fifa.

Dans le détail, la CAF (Afrique) aura quatre équipes, comme l'AFC (Asie) et la Concacaf (Amérique du Nord). En parallèle, l'UEFA (Europe) aura douze places, le Conmebol (Amérique du Sud) six et l'OFC (Océanie) une. Pour le cas spécifique de l'Europe, quatre places étaient données pour les vainqueurs de la Ligue des champions 2021 (Chelsea), 2022 (Real Madrid), 2023 (Manchester City) et 2024. Cinq des huit autres équipes - le Bayern Munich, Porto, Benfica, l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain - ont déjà validé leur présence grâce à l'indice Uefa. Trois tickets restent encore à distribuer.

Des retombées économiques importantes...

Après la phase de groupe, qui ne comprendra qu'une phase aller (pas de matchs retour, donc), une phase finale mettra aux prises les 16 meilleures formations (les deux premières de chaque poule). On aura donc droit à des huitièmes, des quarts, des demies et une finale. Chaque tour à élimination directe sera joué en un seul match (là encore, pas de match retour, à l'inverse de ce qui se fait dans les compétitions européennes).

Sur le plan économique, il s'agit d'un énorme coup de boost pour les clubs concernés. C'est "une nouvelle absolument fantastique, le PSG est déjà qualifié pour le plus grand et le plus important tournoi de clubs au monde", a commenté auprès de l'AFP une source proche du club français, ajoutant que cela va garantir pour le PSG "de nouvelles recettes importantes". La Fifa n'est pas non plus en reste, avec notamment des rentrées d'argent liées aux droits TV en perspective.

... mais des doutes sur la santé des joueurs

Toutefois, cette réforme, qui va ajouter des matchs supplémentaires à un calendrier déjà largement garni, fait grincer des dents. Le syndicat international des joueurs (FIFPro) souligne ainsi "un manque de repos suffisant" d'une saison sur l'autre, et dénonce ainsi un "manque de considération pour la santé mentale et physique des joueurs, de même qu’un mépris pour leur vie personnelle et de famille".

Un grief contre lequel la Fifa se défend, estimant que la date choisie "s’intègre dans le calendrier international des matchs de manière à laisser suffisamment de temps entre la finale de l’épreuve et le coup d’envoi de nombreux championnats nationaux de par le monde". "La compétition prévoit également au moins trois jours de repos entre deux matchs afin de préserver le bien-être des joueurs", ajoute l'instance.

Comme ce tournoi aura lieu tous les quatre ans, la Fifa a arrêté le principe d'une "Coupe intercontinentale" annuelle. Lors de celle-ci, le vainqueur de la Ligue des champions (Uefa) affrontera l'équipe qui aura triomphé des tours de qualification et du match de barrage. Ce format rejoint celui de l'actuelle Coupe du monde des clubs. La finale se déroulera d'ailleurs en décembre.